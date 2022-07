Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag im Minus

Um 11.07.2022 16:22:00 Uhr fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 50,80 EUR ab. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 50,70 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.501 Drägerwerk-Aktien.

Am 14.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,95 EUR an. 35,66 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 45,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.04.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 11,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 69,05 EUR aus.

Drägerwerk veröffentlichte am 25.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,44 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,32 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 24,70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 649,49 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 862,55 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Drägerwerk am 28.07.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,672 EUR je Aktie belaufen.

