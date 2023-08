Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 45,30 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:48 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 45,30 EUR. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 45,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 600 Stück.

Bei 51,40 EUR markierte der Titel am 28.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 11,87 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 15,67 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 51,37 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 649,49 EUR im Vergleich zu 649,49 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,56 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

