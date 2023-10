Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zieht am Mittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 44,75 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:53 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 44,75 EUR. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,80 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,00 EUR. Bisher wurden heute 5.669 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 51,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 38,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 52,03 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Drägerwerk 649,49 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 649,49 EUR umgesetzt worden.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 29.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,76 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

XETRA-Handel SDAX zum Handelsstart leichter

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsende fester