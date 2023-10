Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verliert am Mittwochvormittag

Kurs der Drägerwerk

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 44,15 EUR.

Das Papier von Drägerwerk befand sich um 09:03 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 44,15 EUR ab. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,60 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 44,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.692 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Bei 51,40 EUR erreichte der Titel am 28.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,42 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,45 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 14,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,03 EUR.

Am 27.10.2022 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 649,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 29.10.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,76 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

XETRA-Handel SDAX zum Handelsstart leichter

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsende fester