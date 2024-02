Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Mittag nordwärts

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 46,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 10:59 Uhr wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 46,65 EUR nach oben. Die Drägerwerk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,65 EUR aus. Bei 46,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 915 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 16,99 Prozent niedriger. Am 22.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 15,11 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,190 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,700 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 56,33 EUR.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 649,49 EUR gegenüber 649,49 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 4,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Freundlicher Handel: SDAX mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: SDAX im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start stärker