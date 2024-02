Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk präsentiert sich am Nachmittag fester

So bewegt sich Drägerwerk

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 46,40 EUR.

Das Papier von Drägerwerk legte um 15:40 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 46,40 EUR. Bei 46,65 EUR erreichte die Drägerwerk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 2.480 Stück.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,12 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,60 EUR. Dieser Wert wurde am 22.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 14,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2022 0,190 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,700 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 56,33 EUR angegeben.

Drägerwerk gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 649,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 4,98 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Freundlicher Handel: SDAX mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: SDAX im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start stärker