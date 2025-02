Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verzeichnet am Mittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 56,90 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:42 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 56,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Drägerwerk-Aktie bei 56,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,40 EUR. Bisher wurden heute 985 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,00 EUR erreichte der Titel am 07.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 25,83 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Drägerwerk 1,80 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 62,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 29.10.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,77 Prozent auf 774,57 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 788,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 03.04.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2026 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 6,02 EUR je Aktie aus.

