Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 51,10 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere um 15:38 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Drägerwerk-Aktie bei 51,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,10 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 5.553 Aktien.

Bei 56,20 EUR markierte der Titel am 20.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,98 Prozent. Bei einem Wert von 39,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2023). Abschläge von 22,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Drägerwerk-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,190 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,723 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 56,33 EUR angegeben.

Drägerwerk gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 649,49 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 649,49 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,66 EUR je Drägerwerk-Aktie.

