Drägerwerk Aktie News: Anleger schicken Drägerwerk am Vormittag ins Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 51,10 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Drägerwerk legte um 09:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 51,10 EUR. Bei 51,10 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 81 Drägerwerk-Aktien.

Bei einem Wert von 56,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2023). Gewinne von 9,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,60 EUR am 22.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,50 Prozent.

Nachdem im Jahr 2022 0,190 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,723 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 56,33 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 724,60 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 649,49 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Drägerwerk am 25.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,66 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt zum Start des Montagshandels im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone

Zuversicht in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich fester