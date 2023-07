Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 46,55 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 46,55 EUR. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 46,45 EUR. Mit einem Wert von 47,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.926 Drägerwerk-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.07.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,57 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,20 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,94 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,37 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem Umsatz von 649,49 EUR, gegenüber 649,49 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 27.07.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 25.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,70 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

