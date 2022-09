Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 48,25 EUR zu. Die Drägerwerk-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,40 EUR. Bei 48,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.171 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.09.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 34,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.04.2022 bei 45,45 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 6,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,58 EUR.

Am 25.05.2022 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk 3,32 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 862,55 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 649,49 EUR.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 02.11.2023.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,277 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Drägerwerk-Aktie gibt nach: Drägerwerk mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisrückgang - Prognose bleibt

Getinge-Aktie bricht zweistellig ein: Getinge klagt über zahlreiche Belastungsfaktoren

Drägerwerk-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April

Ausgewählte Hebelprodukte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA

Bildquellen: Drägerwerk