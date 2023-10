Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagvormittag freundlich

Drägerwerk im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 44,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Drägerwerk konnte um 09:01 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 44,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bei 44,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 153 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2023 markierte das Papier bei 51,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 15,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,03 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Am 27.10.2022 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Drägerwerk vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,44 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 649,49 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 724,60 EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 02.11.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 29.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Drägerwerk.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,76 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

XETRA-Handel SDAX zum Handelsstart leichter

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsende fester