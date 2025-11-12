Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochmittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 68,70 EUR.

Um 11:38 Uhr stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 68,70 EUR. Kurzfristig markierte die Drägerwerk-Aktie bei 69,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.244 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 77,80 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,20 EUR am 22.11.2024. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 62,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,03 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 84,67 EUR.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,92 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,79 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 833,27 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 774,57 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,58 Prozent gesteigert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 6,27 EUR im Jahr 2025 aus.

