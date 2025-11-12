Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag nahe Nulllinie

Aktienentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Drägerwerk-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 68,60 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:45 Uhr bei der Drägerwerk-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 68,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 69,00 EUR. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 68,00 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,70 EUR. Zuletzt wechselten 2.918 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 24.10.2025 markierte das Papier bei 77,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 11,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR. Mit Abgaben von 38,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Drägerwerk-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,03 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 84,67 EUR.

Am 29.10.2025 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Drägerwerk 833,27 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 774,57 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,27 EUR je Drägerwerk-Aktie.



