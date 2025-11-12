DAX24.376 +1,2%Est505.783 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.371 +1,7%Euro1,1573 -0,1%Öl64,59 -0,9%Gold4.121 -0,1%
Aktienkurs im Fokus

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk macht am Mittwochvormittag Boden gut

12.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 68,90 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
60,20 EUR 1,60 EUR 2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 68,90 EUR zu. Die Drägerwerk-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 68,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 179 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 24.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 12,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,03 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 EUR je Drägerwerk-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,67 EUR.

Am 29.10.2025 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,92 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 833,27 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Drägerwerk einen Umsatz von 774,57 Mio. EUR eingefahren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,27 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Drägerwerk

