Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag höher

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 50,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Drägerwerk legte um 11:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 50,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 51,10 EUR. Mit einem Wert von 50,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 953 Drägerwerk-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,85 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2022 auf bis zu 38,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 31,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,33 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 649,49 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 649,49 EUR eingefahren.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Drägerwerk die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,82 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester

SDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der SDAX am Nachmittag

SDAX-Handel aktuell: Anleger lassen SDAX am Nachmittag steigen