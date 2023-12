Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Drägerwerk im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 49,70 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 49,70 EUR ab. Bei 49,45 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.177 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,08 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,55 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,33 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 649,49 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Drägerwerk am 07.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Drägerwerk die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,82 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester

SDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der SDAX am Nachmittag

SDAX-Handel aktuell: Anleger lassen SDAX am Nachmittag steigen