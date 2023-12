Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Drägerwerk im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 50,30 EUR abwärts.

Um 09:00 Uhr fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 50,30 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Drägerwerk-Aktie bis auf 50,30 EUR. Bei 50,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 26 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Bei 56,20 EUR markierte der Titel am 20.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2022 bei 38,55 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,36 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,33 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Drägerwerk veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 649,49 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,82 EUR je Aktie belaufen.

