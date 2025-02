Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagvormittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 54,90 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 54,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 54,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.683 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,00 EUR. Gewinne von 5,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,67 EUR.

Drägerwerk veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 774,57 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 788,50 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 03.04.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 05.03.2026.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

