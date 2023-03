Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk reagiert am Montagvormittag positiv

Das Papier von Drägerwerk konnte um 09:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 43,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Drägerwerk-Aktie bei 43,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 147 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.03.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 21,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 38,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,74 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 39,12 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 27.10.2022.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 28.04.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.04.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte Drägerwerk im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -4,652 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Drägerwerk-Aktie in Rot: Drägerwerk rutscht in rote Zahlen ab - Geschäfte in Russland und China schwierig

Analysten sehen bei Drägerwerk-Aktie weniger Potenzial

Drägerwerk-Aktie im Plus: Drägerwerk will zurück in die operative Gewinnzone

Ausgewählte Hebelprodukte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA

Bildquellen: Drägerwerk