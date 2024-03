Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochmittag nahe Nulllinie

So bewegt sich Drägerwerk

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 51,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Drägerwerk-Aktie um 11:43 Uhr im XETRA-Handel bei 51,60 EUR. Bei 51,90 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Drägerwerk-Aktie bei 51,50 EUR. Bei 51,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.137 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.11.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,91 Prozent hinzugewinnen. Am 22.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,190 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,723 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 56,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 649,49 EUR gegenüber 649,49 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert. Schätzungsweise am 24.04.2025 dürfte Drägerwerk die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt zum Start des Montagshandels im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone

Zuversicht in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich fester