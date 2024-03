Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Notierung im Blick

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 52,00 EUR nach oben.

Um 15:38 Uhr ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 52,00 EUR. Bei 52,00 EUR erreichte die Drägerwerk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.420 Drägerwerk-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.03.2023 bei 39,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,85 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,190 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,723 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 649,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 649,49 EUR umgesetzt.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 24.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2024 4,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

