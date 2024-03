Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 51,90 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 51,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 51,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 86 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 8,29 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.03.2023 bei 39,60 EUR. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 31,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,190 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,723 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 56,33 EUR.

Am 27.10.2022 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 724,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern standen.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 24.04.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 4,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

