Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk fällt am Donnerstagnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 55,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Drägerwerk-Aktie musste um 15:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 55,70 EUR abwärts. Die Drägerwerk-Aktie sank bis auf 55,50 EUR. Bei 55,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.027 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.03.2025 markierte das Papier bei 58,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,31 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 31,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,67 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 29.10.2024. In Sachen EPS wurden 0,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 26,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,05 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 774,57 Mio. EUR.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.04.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 23.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,02 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: SDAX schwächelt zum Start

Optimismus in Frankfurt: Gewinne im SDAX

Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen