Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 55,70 EUR.

Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:02 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 55,70 EUR abwärts. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 55,70 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 57 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 58,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,67 EUR.

Am 29.10.2024 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 774,57 Mio. EUR im Vergleich zu 1,05 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 02.04.2025 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 23.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2024 6,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

