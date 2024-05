Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk fällt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 48,85 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 0,5 Prozent auf 48,85 EUR nach. Die Drägerwerk-Aktie sank bis auf 48,35 EUR. Mit einem Wert von 48,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.558 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,05 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 41,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2023). Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 17,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,35 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00 EUR an.

Drägerwerk ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Drägerwerk einen Gewinn von 0,91 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,33 Prozent auf 735,82 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 761,13 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 25.07.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,94 EUR fest.

