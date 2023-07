Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 46,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:55 Uhr 1,9 Prozent auf 46,00 EUR. Das Tagestief markierte die Drägerwerk-Aktie bei 45,85 EUR. Bei 46,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 2.653 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.07.2022 erreicht. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 12,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 38,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 16,96 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 51,37 EUR.

Am 27.10.2022 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 649,49 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 25.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,70 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

