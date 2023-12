Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochmittag leichter

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 49,05 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:38 Uhr um 1,1 Prozent auf 49,05 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Drägerwerk-Aktie bei 49,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.887 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 12,72 Prozent niedriger. Am 20.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 38,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 21,41 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 53,33 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 27.10.2022. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 649,49 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Drägerwerk die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,82 EUR fest.

