Drägerwerk Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Drägerwerk

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 51,90 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr um 0,2 Prozent auf 51,90 EUR ab. Bei 51,90 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 52 Stück.

Am 20.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,29 Prozent hinzugewinnen. Am 22.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 23,70 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,723 EUR, nach 0,190 EUR im Jahr 2022. Experten gaben als mittleres Kursziel 56,33 EUR an.

Am 27.10.2022 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 649,49 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 724,60 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,66 EUR je Drägerwerk-Aktie.

