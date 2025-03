Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagvormittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 55,10 EUR nach.

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 55,10 EUR. Im Tief verlor die Drägerwerk-Aktie bis auf 55,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.03.2025 markierte das Papier bei 58,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,44 Prozent hinzugewinnen. Am 22.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 30,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,67 EUR.

Am 29.10.2024 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 774,57 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 26,42 Prozent verringert.

Am 02.04.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 23.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,02 EUR fest.

