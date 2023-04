Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag stärker

Aktien in diesem Artikel Draegerwerk 38,40 EUR

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:40 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 42,65 EUR. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 42,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.683 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Bei 52,50 EUR markierte der Titel am 07.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Bei 38,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 11,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,05 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 27.10.2022.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 28.04.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 25.04.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

