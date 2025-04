Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verteuert sich am Mittag

Drägerwerk im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 61,90 EUR nach oben.

Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 61,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bei 62,40 EUR. Bei 61,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.465 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,28 Prozent. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 31,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Drägerwerk-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,03 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,88 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 76,00 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 31.03.2025 vor. Der Umsatz lag bei 1,08 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Drägerwerk.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

