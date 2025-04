Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk steigt am Montagnachmittag

Drägerwerk im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 61,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere um 15:41 Uhr 2,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 62,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,60 EUR. Bisher wurden heute 8.773 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 69,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.04.2025). Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 13,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 31,38 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,03 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,88 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 76,00 EUR.

Am 31.03.2025 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,08 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Drägerwerk einen Umsatz von 1,05 Mrd. EUR eingefahren.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.04.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 6,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

