Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Drägerwerk. Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 60,70 EUR.

Um 11:41 Uhr rutschte die Drägerwerk-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 60,70 EUR ab. Im Tief verlor die Drägerwerk-Aktie bis auf 60,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 1.155 Stück.

Bei einem Wert von 69,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.04.2025). Mit einem Zuwachs von 14,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 42,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,48 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 76,00 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 30.04.2025. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 730,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 735,82 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Drägerwerk die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,02 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

