Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag billiger

Die Drägerwerk-Aktie musste um 14.07.2022 09:22:01 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 50,50 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 50,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,50 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2021 bei 78,85 EUR. Gewinne von 35,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 28.04.2022 Kursverluste bis auf 45,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 69,05 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Am 25.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,44 EUR. Im Vorjahresquartal waren 3,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 649,49 EUR – das entspricht einem Minus von 24,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 862,55 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Drägerwerk am 28.07.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,672 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Getinge-Aktie bricht zweistellig ein: Getinge klagt über zahlreiche Belastungsfaktoren

Drägerwerk-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April

Drägerwerk-Aktie tiefer: Drägerwerk erleidet Quartalsverlust

Ausgewählte Hebelprodukte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA

Bildquellen: Drägerwerk