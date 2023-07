Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 45,35 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 45,35 EUR. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,50 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.204 Drägerwerk-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2022 auf bis zu 52,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 15,55 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 38,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 51,37 EUR.

Drägerwerk gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 649,49 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 649,49 EUR erwirtschaftet hatte.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. Drägerwerk dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2023 2,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

