Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 45,40 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie musste um 09:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 45,40 EUR abwärts. Die Drägerwerk-Aktie sank bis auf 45,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,10 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 480 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.07.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,80 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 16,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,37 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,44 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 724,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,70 EUR je Drägerwerk-Aktie.

