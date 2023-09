Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zieht am Donnerstagnachmittag an

So bewegt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 46,55 EUR zu.

Um 15:47 Uhr sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 46,55 EUR zu. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,70 EUR zu. Bei 45,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 4.640 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Bei 51,40 EUR erreichte der Titel am 28.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 10,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,20 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 17,94 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,03 EUR an.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 649,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 31.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Drägerwerk.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2023 2,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

