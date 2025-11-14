Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Nachmittag tiefer

Kurs der Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 68,00 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie musste um 15:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 68,00 EUR. Die Drägerwerk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,70 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.855 Drägerwerk-Aktien.

Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 77,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 14,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 37,94 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2024 mit 2,03 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 84,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 29.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,92 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,79 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 833,27 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 774,57 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,27 EUR je Drägerwerk-Aktie.

