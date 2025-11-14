Drägerwerk Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Drägerwerk

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 69,70 EUR.

Um 09:04 Uhr ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 69,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Drägerwerk-Aktie bei 69,70 EUR. Bei 69,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 125 Stück.

Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,80 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 11,62 Prozent Luft nach oben. Bei 42,20 EUR fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 39,45 Prozent sinken.

Drägerwerk-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,03 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 84,67 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,92 EUR gegenüber 0,79 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 833,27 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 774,57 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,58 Prozent gesteigert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,27 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

