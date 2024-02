Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagvormittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 47,70 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere um 09:00 Uhr 0,8 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Drägerwerk-Aktie bei 47,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14 Drägerwerk-Aktien.

Bei einem Wert von 56,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,82 Prozent hinzugewinnen. Am 22.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 16,98 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,190 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,700 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,33 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 724,60 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 649,49 EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2023 4,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

