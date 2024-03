Drägerwerk Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Drägerwerk

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 49,65 EUR ab.

Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:34 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 49,65 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 49,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.173 Drägerwerk-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,20 EUR) erklomm das Papier am 20.11.2023. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 13,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,60 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 20,24 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,723 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Drägerwerk 0,190 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,33 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Am 27.10.2022 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 649,49 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 649,49 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 24.04.2025 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

