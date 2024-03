Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Vormittag nordwärts

So bewegt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 51,30 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 51,30 EUR zu. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,30 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 10 Stück.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 9,55 Prozent zulegen. Bei 39,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,190 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,723 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,33 EUR.

Am 27.10.2022 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 649,49 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 24.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 4,66 EUR im Jahr 2024 aus.

