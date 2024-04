Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Montagvormittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Drägerwerk

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 52,20 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 0,2 Prozent auf 52,20 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Drägerwerk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,20 EUR aus. Bei 52,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 171 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Gewinne von 7,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,75 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Abschläge von 20,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2022 0,190 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,723 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 56,33 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 27.10.2022. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 724,60 EUR im Vergleich zu 724,60 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 25.04.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,66 EUR je Drägerwerk-Aktie.

