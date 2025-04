Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Mittag südwärts

Börse Frankfurt in Rot: SDAX liegt am Mittag im Minus

China verbietet heimischen Airlines offenbar Boeing-Jets. Drägerwerk mit deutlichem Gewinnrückgang. LVMH verfehlt Umsatzerwartungen. Beiersdorf in Q1 besser als erwartet. NVIDIA investiert Milliarden in KI-Technik in den USA. Carl Zeiss Meditec wächst - Ausblick schwierig. ON Semiconductor zieht Milliarden-Übernahmeangebot für Allegro MicroSystems zurück. ZEW-Index fällt im April deutlicher.