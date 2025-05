Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag ohne große Veränderung

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Drägerwerk-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 60,50 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie wies um 11:46 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 60,50 EUR. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 60,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 59,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,10 EUR. Bisher wurden heute 4.956 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Am 01.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 14,88 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 30,25 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Drägerwerk-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,03 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 76,00 EUR angegeben.

Drägerwerk ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 730,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 735,82 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,02 EUR je Drägerwerk-Aktie.

