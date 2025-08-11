DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,59 -1,2%Dow44.990 +0,2%Nas21.593 -0,5%Bitcoin100.143 -1,6%Euro1,1709 +0,5%Öl66,34 -0,8%Gold3.342 +0,2%
Drägerwerk im Blick

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag billiger

15.08.25 16:13 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 67,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
56,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Drägerwerk-Aktie wies um 15:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 67,30 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Drägerwerk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,30 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 881 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,10 EUR) erklomm das Papier am 10.06.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 8,62 Prozent zulegen. Am 22.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 37,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,67 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 779,99 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. Am 29.10.2026 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,98 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
06.06.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
02.05.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
17.01.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
25.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
02.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.04.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
