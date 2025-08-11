Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 67,50 EUR.

Die Aktie verlor um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 67,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 67,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 36 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.06.2025 auf bis zu 73,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 8,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Mit Abgaben von 37,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,03 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,67 EUR.

Am 29.07.2025 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 779,99 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,60 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Drägerwerk dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 5,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren angefallen

Juli 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Drägerwerk-Aktie angepasst