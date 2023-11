Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zieht am Vormittag an

Kursverlauf

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 54,60 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere um 09:01 Uhr 0,6 Prozent. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,60 EUR an. Bei 54,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 66 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,60 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2023. Mit einem Zuwachs von 0,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 38,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 29,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 27.10.2022. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 649,49 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 3,82 EUR im Jahr 2023 aus.

