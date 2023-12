Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

So bewegt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 50,50 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 50,50 EUR. Bei 50,50 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 313 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 56,20 EUR markierte der Titel am 20.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 11,29 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,55 EUR am 20.12.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 31,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,33 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 649,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 649,49 EUR umgesetzt.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

